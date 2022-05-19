Оскорбивший Шольца посол Украины выступил с заявлением

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что, прибегнув к резкой риторике в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца, он не хотел обидеть его, а пытался лишь подтолкнуть к изменению политики Германии в отношении Украины. Таким образом дипломат прокомментировал оскорбительные высказывания, которые сделал ранее в адрес главы правительства ФРГ.

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"У меня не было цели кого-то обидеть", - заявил Мельник в опубликованном в четверг интервью медиагруппе Funke. "Однако мне показалось странным, что люди всегда ищут предлоги, чтобы не принимать нужное решение, например о поставках тяжелых вооружений на Украину, или отложить его. Многие украинцы удивлены тем, что канцлер Олаф Шольц до сих пор не побывал в Киеве", - отметил украинский посол.

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Мельник признал, что его жесткая риторика порой задевает жителей Германии. "Я как человек это прекрасно понимаю. Поэтому я должен тщательно взвешивать каждое слово. Но иногда нет другого выхода, кроме как риторически обидеть, даже спровоцировать", - подчеркнул он, признав, что это может привести к разногласиям.

"Главное, чтобы германская политика изменила курс. Федеративная Республика [Германия] также выиграет от этого", - подытожил он.

В то же время Мельник полагает, что Шольцу следует посетить Киев.

"С нашей точки зрения, речь идет о том, что если ты видишь себя партнером и заявляешь об этом публично, то ты не просто помогаешь тяжелым вооружением. Важны и сильные символические жесты вроде визита в Киев. Но и то, и другое отсутствует", - утверждал дипломат.

Касаясь вопроса о несостоявшемся визите президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Киев в апреле, посол указал на то, что "на Украине за ролью Штайнмайера в последние годы следят очень внимательно". "Я не знаю, почему федеральный президент Штайнмайер в конечном итоге не смог поехать в Киев со своими коллегами из Польши и стран Балтии. Дело в том, что приглашения тогда не было, поэтому об отмене приглашения не может быть и речи", - сказал Мельник, напомнив, что президент Украины Владимир Зеленский с нетерпением ждет встречи со своим германским коллегой в Киеве.

Высказывания Мельника

Мельник неоднократно высказывал недовольство политикой властей Германии относительно объемов оказываемой ФРГ военной и финансовой помощи Киеву. В то же время посол подверг резкой критике нежелание Шольца посетить Украину и использовал при этом оскорбительные слова.

2 мая канцлер Германии в эфире телеканала ZDF объяснил, почему пока не может посетить Украину. Он сказал, что этому препятствует апрельское решение украинских властей не принимать на своей территории президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера из-за его якобы тесных связей с РФ. Мельник после этого назвал Шольца, согласно агентству DPA, "обиженной ливерной колбасой". Позднее посол отказался извиняться перед канцлером. Сам Шольц призвал не придавать большого значения словам Мельника.