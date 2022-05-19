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1 час назад

Джордж Буш во время выступления перепутал Ирак с Украиной

Алиса Селезнёва

Бывший президент США Джордж Буш-младший в ходе своего выступления, посвященного военной операции на Украине, оговорился и заявил о «неоправданном и жестоком» вторжении в Ирак. Об этом пишет РИА Новости.

Джордж Буш в своей речи перепутал Украину и Ирак
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бывший президент выдвинул гипотезу о том, что «отсутствие сдержек и противовесов» в России привело к обострению ситуации на Украине

«И решение одного человека начать абсолютно неоправданное и жестокое вторжение в Ирак, то есть, на Украину», - сказал Буш.

После этого он все же добавил: «В Ирак тоже». После раздавшегося смеха в зале бывший президент США напомнил, что ему уже исполнилось 75 лет.

Во время своего президентство Джордж Буш - младший принял решение о вторжении в Ирак в 2003 году для свержения лидера страны Саддама Хусейна. Поводом для начала операции стала информации о наличии у властей Ирака оружия массового поражения, что так и не нашло впоследствии подтверждений.

Байден не смог выговорить название США

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, необходимо провести «демилитаризацию и денацификацию Украины».

В мире,Джордж Буш,Владимир Путин,
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