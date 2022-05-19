Джордж Буш в своей речи перепутал Украину и Ирак

Бывший президент США Джордж Буш-младший в ходе своего выступления, посвященного военной операции на Украине, оговорился и заявил о «неоправданном и жестоком» вторжении в Ирак. Об этом пишет РИА Новости.

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Бывший президент выдвинул гипотезу о том, что «отсутствие сдержек и противовесов» в России привело к обострению ситуации на Украине

«И решение одного человека начать абсолютно неоправданное и жестокое вторжение в Ирак, то есть, на Украину», - сказал Буш.

После этого он все же добавил: «В Ирак тоже». После раздавшегося смеха в зале бывший президент США напомнил, что ему уже исполнилось 75 лет.

Во время своего президентство Джордж Буш - младший принял решение о вторжении в Ирак в 2003 году для свержения лидера страны Саддама Хусейна. Поводом для начала операции стала информации о наличии у властей Ирака оружия массового поражения, что так и не нашло впоследствии подтверждений.