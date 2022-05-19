NI: Турция не может позволить себе противостояние с Россией

Турция выбирает сбалансированный подход в ситуации вокруг украинского кризиса, так как не может позволить себе противостояние с Россией, которая обеспечивает её поставками газа, нефти, пшеницы, а также строит первую в республике атомную электростанцию, пишет обозреватель Харун Карчик в статье для The National Interest.