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51 минуту назад

Турция не может позволить себе конфликт с Россией

Елена Прошина

Турция не может позволить себе конфликт с Россией, так как страны находятся в тесном экономическом сотрудничестве. Турция понесет огромные убытки, если испортит отношения с РФ. Об этом заявил обозреватель Харун Карчик в статье для журнала National Interest, сообщает РИА Новости.

National Interest: Турция не может позволить себе конфликт с РФ
Фото: Murad Sezer/ReutersMurad Sezer/Reuters

По его словам, Россия поставляет около 45% употребляемого на территории Турции газа, нефти — 17%, а пшеницы — 70%. При этом российский государственный холдинг Росатом занимается постройкой первой в Турции атомной электростанции «Аккую». Планируется, что она приступит к работе в 2023 году.

«Турция не может позволить себе потерять ключевого партнера в то время, как турецкая лира обесценилась на 47 процентов менее чем за год, а инфляция достигла высочайшего уровня за 20 лет», — написал обозреватель.

Он отметил, что туристический поток из России играет очень важную роль для турецкой экономики. В прошлом году Турцию посетили около 4,7 миллиона российских туристов. Это 19% от общего числа путешественников.

С учетом всех перечисленных факторов Турции будет выгодно поддерживать хорошие отношения с Россией и сохранять нейтральную позицию касательно боевых действий на территории Украины, резюмировал Карчик.

«Турция, скорее всего, продолжит проводить прагматический внешнеполитический курс», — сказал он.

В мире,АЭС Аккую,
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