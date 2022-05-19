"Несет угрозу миру": Япония раскритиковала КНДР

Он отметил, что Япония будет продолжать сотрудничество с Соединенными Штатами и Южной Кореей в стремлении провести полную денуклеаризацию Корейского полуострова. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты действительно не исключают возможности проведения Северной Кореей ракетных или ядерных испытаний во время визита президента Джо Байдена в Японию и Южную Корею.