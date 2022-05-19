"Несет угрозу миру": Япония раскритиковала КНДР

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно назвал ядерные испытания КНДР угрозой всему миру, сообщает ТАСС.
"Развитие ракетно-ядерной программы Северной Кореи несет угрозу миру и безопасности нашей страны и всего международного сообщества и является совершенно неприемлемым", - заявил Мацуно.
Он отметил, что Япония будет продолжать сотрудничество с Соединенными Штатами и Южной Кореей в стремлении провести полную денуклеаризацию Корейского полуострова. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты действительно не исключают возможности проведения Северной Кореей ракетных или ядерных испытаний во время визита президента Джо Байдена в Японию и Южную Корею.
По его словам, об этом говорят данные разведки Соединенных Штатов. В Белом доме готовятся ко всем возможным развитиям событий.