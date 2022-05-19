Глава ВПП ООН попросил Путина открыть украинские порты

Как пояснил Бизли, если порты не откроют, то это будет объявлением войны глобальной продовольственной безопасности. Это повлечет за собой голод, дестабилизацию стран и массовую миграцию. По его словам, открыть их крайне важно, потому что «это не только об Украине, это о беднейших из беднейших по всему миру, находящихся на грани голода».