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7 минут назад

Украина ожидает, что урожай страны в 2022 году будет вдвое меньше, чем в 2021-м

Елена Прошина

Власти Украины опасаются, что в этом году урожай страны будет вдвое меньше, чем в предыдущий. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, сообщает ТАСС со ссылкой на его речь в ходе организованной США министерской конференции по продовольственной безопасности.

На Украине заявили о критической ситуации с будущим урожаем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в этом году урожай Украины составит 50% от значений 2021 года. Сольский также заявил, что в связи с боевыми действиями на территории Украины следующая посевная кампания озимых «находится под угрозой». Он подчеркнул, что этим летом «судьба трех урожаев будет на кону».

Кроме того, министр предупредил мировое сообщество о возможности подорожания пшеницы до $700 за тонну. При этом нынешняя цена за тонну пшеницы на Чикагской товарной бирже составляет около $430. Сольский подчеркнул, что для стран Азии и Африки такое положение дел может стать критическим, так как они импортировали злаковые в основном из Украины.

Ранее сообщалось, что Украина через Одессу вывезла свои резервы пшеницы из хранилищ в Европу, поддавшись давлению западных стран. Об этом рассказал бывший сотрудник порта в Одессе в беседе с РИА Новости. Отмечается, что Киев принял это решение на фоне высокого риска дефицита товара.

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