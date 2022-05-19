На Украине заявили о критической ситуации с будущим урожаем

Власти Украины опасаются, что в этом году урожай страны будет вдвое меньше, чем в предыдущий. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, сообщает ТАСС со ссылкой на его речь в ходе организованной США министерской конференции по продовольственной безопасности.

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По его словам, в этом году урожай Украины составит 50% от значений 2021 года. Сольский также заявил, что в связи с боевыми действиями на территории Украины следующая посевная кампания озимых «находится под угрозой». Он подчеркнул, что этим летом «судьба трех урожаев будет на кону».

Кроме того, министр предупредил мировое сообщество о возможности подорожания пшеницы до $700 за тонну. При этом нынешняя цена за тонну пшеницы на Чикагской товарной бирже составляет около $430. Сольский подчеркнул, что для стран Азии и Африки такое положение дел может стать критическим, так как они импортировали злаковые в основном из Украины.