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1 час назад

В Хьюстоне смогли восстановить работу генконсульства России

ТК «Звезда»иещё 3

Российское генконсульство в Хьюстоне решило вопрос с возобновлением банковского обслуживания, которое было приостановлено с марта текущего года. Об этом заявил генеральный консул Александр Захаров.

Генконсульству России в Хьюстоне удалось открыть банковский счет
Фото: Kevin Lanceplaine, UnsplashKevin Lanceplaine, Unsplash

«На днях получили сообщение о согласии на открытие счета», - сказал Захаров, передает РИА Новости.

Напомним, в марте Bank of America заморозил счета российских генконсульств в Хьюстоне и Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что власти Литвы официально отзывают Эйтвидаса Баярунаса с должности посла страны в России. Вместе с тем, правительство также намерено ликвидировать Генеральное консульство Литвы в Санкт-Петербурге с 7 июня.

В мире,Александр Захаров,Bank of America,
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