Генконсульству России в Хьюстоне удалось открыть банковский счет

Российское генконсульство в Хьюстоне решило вопрос с возобновлением банковского обслуживания, которое было приостановлено с марта текущего года. Об этом заявил генеральный консул Александр Захаров.

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«На днях получили сообщение о согласии на открытие счета», - сказал Захаров, передает РИА Новости.

Напомним, в марте Bank of America заморозил счета российских генконсульств в Хьюстоне и Нью-Йорке.