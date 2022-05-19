Американский сенатор: Траты США на Украину "угрожают американской безопасности"

Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол заявил, что траты США на помощь Украине угрожают американской безопасности. Об этом он сообщил The Federalist. По его мнению, экономика страны не может себе этого позволить, так как много средств было потрачено на борьбу с коронавирусом. Выросшие цены на бензин также могут сказаться на благосостоянии страны, считает Пол.