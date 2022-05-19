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39 минут назад

Сенатор Рэнд Пол заявил, что траты США на Украину "угрожают американской безопасности"

Газета.Ruиещё 1

Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол заявил, что траты США на помощь Украине угрожают американской безопасности. Об этом он сообщил The Federalist. По его мнению, экономика страны не может себе этого позволить, так как много средств было потрачено на борьбу с коронавирусом. Выросшие цены на бензин также могут сказаться на благосостоянии страны, считает Пол.

Американский сенатор: Траты США на Украину "угрожают американской безопасности"
Фото: Al Drago/Pool via ReutersAl Drago/Pool via Reuters

Сенатор также считает, что в случае принятия закона о дополнительных ассигнованиях для Украины в текущей редакции общая сумма помощи Киеву будет равна годовым военным расходам России за целый год.

Ранее Пол единолично заблокировал в конгрессе принятие законопроекта о выделении помощи Украине на сумму почти $40 млрд.

Свой отказ сенатор объяснил высокими рисками больших государственных расходов, госдолга и инфляции. По его словам, конгресс должен тщательно обдумать затраты, которые понесет бюджет в случае принятия законопроекта.

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