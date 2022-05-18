Власти немецкого города запретили выпускать кошек на улицу

Ради спасения редкой птицы власти немецкого города Вальдорф запретили жителям южных районов выпускать домашних кошек на улицу до конца августа. Об этом сообщает Independent.
В издании отметили, что речь идет об охране хохлатого жаворонка, гнездящегося летом на земле, что делает из птиц легкую добычу для домашних питомцев. А за последние десятилетия популяция этого вида резко сократилась в Западной Европе и сейчас важна судьба каждого птенца.
Власти Вальдорф планируют повторять данный запрет в течение трех лет. Однако мера встретила понимание не у всех владельцев питомцев. В частности, глава местной организации по защите животных планирует подать в суд, чтобы отменит запрет. Он пообещал местным жителям сделать все возможное, чтобы добиться этого.