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1 час назад

Baza: Пашинян просил Кремль ввести войска ОДКБ в Армению

Газета.Ru

Издание Baza со ссылкой на собственные источники сообщило о попытках премьер-министра Армении Никола Пашиняна уговорить российские власти ввести войска Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) в страну для подавления массовых акций протеста в Ереване.

Baza: Пашинян просил Кремль ввести войска ОДКБ в Армению
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, Пашинян направил официальный запрос в ОДКБ накануне саммита организации в Москве. При этом во время визита в российскую столицу премьер пытался добиться от членов организации гарантий ввода войск в Армению в случае развития ситуации в Ереване по сценарию событий в Казахстане.

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«В администрации президента запрос Пашиняна завернули, а его самого попросили запрос отозвать, иначе армянской стороне пообещали снять его с повестки официально», — рассказал один из источников Baza.

Другой собеседник отметил, что Пашинян воспользовался приглашением на недавний саммит ОДКБ и попытался поговорить в кулуарах мероприятия с президентом РФ Владимиром Путиным, но в итоге «получил отказ».

«Двусторонняя встреча с Пашиняном была отодвинута в самый конец мероприятия, и президент Армении прождал пять часов встречи с Путиным, однако в итоге так и не получил одобрение на решение своей проблемы с помощью российских военных», — рассказал источник.

Ранее сообщалось, что сторонники армянской оппозиции заблокировали работу ереванского метро. А в самом городе задержали зампредседателя Республиканской партии Армена Ашотяна, экс-спикера парламента Самвела Никояна и бывшего вице-спикера Эдуарда Шармазанова.

Антиправительственные протестные акции начались в Ереване 17 апреля. Поводом послужило выступление премьер-министра Никола Пашиняна в парламенте, где он заявил о требовании «опустить планку в вопросе статуса Карабаха» и отметил необходимость подписания соглашения о мире с Азербайджаном.

В акциях принимают участие сторонники блока второго президента республики Роберта Кочаряна «Армения», Республиканской партии Армении и парламентского блока «Честь имею» Артура Ванецяна. Митингующие заявляют, что политика властей «разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности».

В мире,Артур Ванецян,Эдуард Шармазанов,Роберт Кочарян,Владимир Путин,Республиканская партия США,
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