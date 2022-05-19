В Швеции подтвердили случай заражения человека оспой обезьян

"Человек в Швеции, у которого было подтверждено заражение вирусом, не болен серьезно, но ему была оказана помощь. Мы пока не знаем, где он заразился. Расследование продолжается прямо сейчас", - приводятся в сообщении слова врача-инфекциониста управления Клары Сонден.