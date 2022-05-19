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1 час назад

В Швеции подтвердили случай заражения человека оспой обезьян

ТАССиещё 3

Случай заражения человека оспой обезьян подтвержден в районе Стокгольма. В настоящее время специалисты выясняют, есть ли в Швеции другие инфицированные, и требуют от правительства, чтобы болезнь была классифицирована как опасное для общества заболевание, сообщает в четверг управление здравоохранения в пресс-релизе.

В Швеции подтвердили случай заражения человека оспой обезьян
Фото: ReutersReuters

"Человек в Швеции, у которого было подтверждено заражение вирусом, не болен серьезно, но ему была оказана помощь. Мы пока не знаем, где он заразился. Расследование продолжается прямо сейчас", - приводятся в сообщении слова врача-инфекциониста управления Клары Сонден.

Весной в Европе было зарегистрировано необычно большое количество случаев заражения людей оспой обезьян, более 40 инфицированных - в Испании и Португалии. Недавно случаи были выявлены в Великобритании и США. Инфекция не считается высококонтагиозной, так как для ее передачи требуется тесный контакт.

В мире,Число заразившихся,
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