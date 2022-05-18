Си Цзиньпин: объединение стран в группировки приведет мир к конфронтации

Формирование на международной арене небольших группировок стран вместо развития многосторонней дипломатии подтолкнет мир к расколу и конфронтации. С таким заявление выступил председатель КНР Си Цзиньпин , передает ТАСС.

«В сегодняшнем мире судьбы всех стран тесно связаны, участие в "маленьких кругах" на международной арене только подтолкнет мир к расколу и конфронтации», — приводятся в материале слова Си Цзиньпина.

Также председатель КНР призвал мировое сообщество придерживаться принципа подлинной многосторонности в международных отношениях, подразумевающей коллективное принятие решений. Си Цзиньпин уверен, что страны должны «придерживаться диалога без конфронтации, а не возводить стены, объединяться, а не разрывать связи и придерживаться инклюзивности, а не исключительности».