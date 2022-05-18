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44 минуты назад

Шестой пакет санкций ЕС против России заблокирован

Елена Прошина

Шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза заблокирован. Об этом сообщил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, сообщает ТАСС.

Шестой пакет санкций ЕС против России заблокирован
Фото: ReutersReuters

«Мы приняли очень быстро и единодушно пять пакетов санкций, но шестой пакет по известным причинам пока стоит», - сказал Джентилони в эфире телеканала Rai News 24.

Еврокомиссар выразил надежду, что в скором времени участники дискуссий смогут достичь компромисса.

СМИ узнали о смягчении шестого пакета санкций против РФ

Шестой пакет антироссийских санкций был представлен в начале мая и включал в себя, в частности, пункт о нефтяном эмбарго в отношении России. Однако против этой меры выступили Венгрия и еще несколько стран ЕС, которые сильно зависят от российского сырья.

Согласно данным дипломатических источников и европейских СМИ, ЕК предложила странам ЕС отказаться от импорта сырой российской нефти через полгода, от импорта нефтепродуктов - в 2023 году.

В шестом пакете также предусмотрено отключение от межбанковской платежной системы SWIFT еще ряда российских банков и прекращение вещания в ЕС трех российских государственных телеканалов.

В мире,Паоло Джентилони,ЕС,
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