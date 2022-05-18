Шестой пакет санкций ЕС против России заблокирован

Шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза заблокирован. Об этом сообщил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, сообщает ТАСС.

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«Мы приняли очень быстро и единодушно пять пакетов санкций, но шестой пакет по известным причинам пока стоит», - сказал Джентилони в эфире телеканала Rai News 24.

Еврокомиссар выразил надежду, что в скором времени участники дискуссий смогут достичь компромисса.

Шестой пакет антироссийских санкций был представлен в начале мая и включал в себя, в частности, пункт о нефтяном эмбарго в отношении России. Однако против этой меры выступили Венгрия и еще несколько стран ЕС, которые сильно зависят от российского сырья.

Согласно данным дипломатических источников и европейских СМИ, ЕК предложила странам ЕС отказаться от импорта сырой российской нефти через полгода, от импорта нефтепродуктов - в 2023 году.