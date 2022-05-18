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1 час назад

Президент Молдавии потребовала вывести войска РФ из Приднестровья

Вероника Полынина

Президент Молдавии Майя Санду потребовала вывести российских военных из Приднестровья. Об этом она заявила во время выступления на пленарном заседании Европарламента, передает РИА «Новости».

Президент Молдавии потребовала вывести войска РФ из Приднестровья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня нет неизбежной угрозы вовлечения Молдавии в войну, мы — нейтральная страны, но для этого мы призываем к выводу российских военных с территории Приднестровья, потому что их присутствие нарушает наш нейтралитет», - сказала молдавский президент.

Она добавила, что Кишинев хочет мирного разрешения приднестровского конфликта, при котором Молдавия сохранит суверенитет и территориальную целостность. По словам Санду, у правительства Молдавии есть видение мирной реинтеграции Приднестровья.

В Молдавии заявили о непричастности Киева к взрывам в Приднестровье

В Приднестровье дислоцирована оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

Приднестровская Молдавская Республика впервые провозгласила независимость от Молдавии в 1990 году. В 1992 году приднестровские власти объявили о полном отделении от Молдавии после начала вооруженного конфликта в республике. Независимость Приднестровья в мире признают только другие частично признанные государства: Южная Осетия, Абхазия и Нагорный Карабах.

В мире,Европарламент,
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