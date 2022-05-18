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1 час назад

Экс-президент Молдавии оштрафован за георгиевскую ленту

Алиса Селезнёва

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что получил штраф в 470 долларов за ношение георгиевской ленты и намерен его оспорить. Об этом пишет РИА Новости.

Экс-президент Молдавии оштрафован за георгиевскую ленту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Перед 9 мая президент Молдавии Майя Санду утвердила одобренный парламентом страны закон, запрещающий использование георгиевской ленты, а также символов Z и V. Глава республики заявила, что «место символов, подобных георгиевской ленте, на свалке истории, их использование преступно и будет жестко наказано».

По мнению Игоря Додона, запрет георгиевской ленты противоречит Конституции и преследует цель искусственного разделения общества.

«Власти поручили полиции составить на мое имя протокол за участие в праздновании 9 мая с символами Победы над фашизмом. Я оспорю это злоупотребление руководства страны во всех судебных инстанциях. Этот антиконституционный закон в итоге будет отменен», - заявил он в соцсетях.

Свое сообщение бывший глава Молдавии сопроводил фотографией протокола о нарушении, согласно которому ему грозит штраф в размере около 470 долларов. В документе указано, что нарушитель «носил ленту «Святого Георгия» - общеизвестный символ в контексте действий в виде военной агрессии, военных преступлений и пропаганды или прославления подобных действий».

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