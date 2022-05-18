Экс-президент Молдавии оштрафован за георгиевскую ленту

«Власти поручили полиции составить на мое имя протокол за участие в праздновании 9 мая с символами Победы над фашизмом. Я оспорю это злоупотребление руководства страны во всех судебных инстанциях. Этот антиконституционный закон в итоге будет отменен», - заявил он в соцсетях.