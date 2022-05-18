Народная милиция ЛНР заявила об активных боях в Северодонецке

«В населённом пункте Северодонецк бои идут уже в черте города, а на Лисичанском направлении мы контролируем данный населённый пункт, наносим огневые поражения по скоплениям техники и Вооружённых сил Украины, находимся на подступах к данному населённому пункту», — цитирует его РИА Новости.