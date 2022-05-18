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55 минут назад

Народная милиция ЛНР заявила об активных боях в Северодонецке

RT на русском

Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что в Северодонецке бои ведутся «в активной фазе».

Народная милиция ЛНР заявила об активных боях в Северодонецке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В населённом пункте Северодонецк бои идут уже в черте города, а на Лисичанском направлении мы контролируем данный населённый пункт, наносим огневые поражения по скоплениям техники и Вооружённых сил Украины, находимся на подступах к данному населённому пункту», — цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что операция по освобождению данных населённых пунктов «в активной фазе».

Ранее помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв рассказал о ситуации в районе Северодонецка и Лисичанска Луганской Народной Республики.

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