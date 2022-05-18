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6 минут назад

Эрдоган подтвердил, что Турция не поддержит членство в НАТО Швеции и Финляндии

ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду вновь дал понять, что власти республики не поддержат принятие в НАТО Швеции и Финляндии, так как те не выдали по запросу Анкары подозреваемых в терроризме.

Эрдоган вновь отказал Швеции и Финляндии
Фото: ReutersReuters

"Вы нам не выдаете террористов, но в то же время ждете от нас поддержки в вопросе членства в НАТО. НАТО - это организация безопасности, поэтому мы не скажем "да" организации, которая сама лишена безопасности", - сказал Эрдоган, выступая в парламенте на заседании правящей Партии справедливости и развития, которую он возглавляет.

Президент Турции также вновь призвал представителей Швеции и Финляндии не тратить время на посещение Анкары, чтобы убедить ее поддержать их во вступлении в НАТО.

Также Эрдоган заявил, что ожидает от НАТО понимания в таких чувствительных для Анкары вопросах, как безопасность и защита границ.

"НАТО принимает шаги по расширению восточных границ. Мы видим, как в условиях украинского кризиса кому-то открывают объятия, проявляют добрую волю. Мы, как союзник НАТО, годами сражались с терроризмом и не видели к себе такого отношения. Мы ждем от союзников понимания нашей чувствительности, уважения и, возможно, поддержки", - сказал президент Турции.

В мире,Реджеп Эрдоган,Партия справедливости и развития,НАТО,
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