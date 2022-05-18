Эрдоган вновь отказал Швеции и Финляндии

"Вы нам не выдаете террористов, но в то же время ждете от нас поддержки в вопросе членства в НАТО. НАТО - это организация безопасности, поэтому мы не скажем "да" организации, которая сама лишена безопасности", - сказал Эрдоган, выступая в парламенте на заседании правящей Партии справедливости и развития, которую он возглавляет.