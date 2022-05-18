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1 час назад

Сербы назвали вступление Косово в Совет Европы нарушением международного права

Газета.Ru

Тот факт, что Косово разрешили присоединиться к Совету Европы, противоречит международному праву, резолюции 1244 Совета Безопасности ООН и правам человека, заявил спикер Национальной ассамблеи Сербии Ивица Дачич. Его слова приводит издание Euractiv.

По его словам, прием Косово в Совет Европы противоречит ценностям организации. Спикер сербского парламента отметил, что эта ситуация хорошо иллюстрирует недавнее нарушение прав сербского населения в Косово, которому не позволили участвовать в референдуме и в выборах.

Вучич раскрыл позицию по вступлению Сербии в НАТО

Четыре государства ранее направили президенту Сербии Александру Вучичу дипломатические ноты, в которых отзывают признание республики Косово, сообщил глава МИД Сербии Никола Селакович.

По его словам, Сербия «продолжит жестко бороться», чтобы отозвать признание Косово, руководствуясь своими государственными целями и интересами. Согласно данным спецслужб страны, «как минимум две мировых державы в данный момент работают над оказанием серьезной логистической поддержки Приштине в кампании по получению новых признаний независимости», добавил он.

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