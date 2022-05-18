Тот факт, что Косово разрешили присоединиться к Совету Европы, противоречит международному праву, резолюции 1244 Совета Безопасности ООН и правам человека, заявил спикер Национальной ассамблеи Сербии Ивица Дачич. Его слова приводит издание Euractiv.

По его словам, прием Косово в Совет Европы противоречит ценностям организации. Спикер сербского парламента отметил, что эта ситуация хорошо иллюстрирует недавнее нарушение прав сербского населения в Косово, которому не позволили участвовать в референдуме и в выборах.

Четыре государства ранее направили президенту Сербии Александру Вучичу дипломатические ноты, в которых отзывают признание республики Косово, сообщил глава МИД Сербии Никола Селакович.