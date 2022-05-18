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2 часа назад

Зеленский предложил продлить военное положение на 90 дней

ТАССиещё 14

КИЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский предложил продлить срок действия военного положения в стране на 90 дней - до 23 августа. Об этом говорится в тексте законопроекта об утверждении президентского указа парламентом, опубликованном в среду на сайте Верховной рады.

Зеленский внес законопроект о продлении на Украине военного положения
Фото: ReutersReuters

"Продлить срок действия военного положения на Украине с 5 часов 30 минут 25 мая 2022 года сроком на 90 суток", - говорится в документе.

Ранее действие военного положения на Украине, введенного 24 февраля, дважды продлевался на срок в 30 дней.

Зеленский также предложил продлить на 90 суток срок проведения на Украине всеобщей мобилизации.

Военное положение на всей территории Украины введено 24 февраля. Его уже дважды продлевали, в последний раз - до 25 мая. Указ о всеобщей мобилизации Зеленский подписал 25 февраля. В соответствии с документом, мобилизация проводится в течение 90 дней.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целями операции являются демилитаризация и денацификация страны.

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В мире,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Верховная Рада,
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