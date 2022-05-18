В Германии задумали «наказать» Шредера из-за тесных связей с Россией

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1 час назад

Правящая коалиция ФРГ планирует лишить Шредера привилегий экс-канцлера

Газета.Ruиещё 1

Правящая коалиция в Бундестаге договорилась лишить бывшего федерального канцлера Германии Герхарда Шредера ряда статусных привилегий на фоне критики из-за его близости к руководству России. Об этом сообщает Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) со ссылкой на членов бюджетного комитета немецкого парламента.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, Шредера лишат бюро в Бундестаге, которое состоит из шести кабинетов, и семи сотрудников, работавших на него. Формальной причиной называется то, что политик не выполняет никаких обязанностей в качестве экс-канцлера. При этом за Шредером по-прежнему сохранят пенсию и охрану из состава Федерального ведомства уголовной полиции. Известно, что в последнее время расходы на персонал Шредера составляли около €400 тыс. в год.

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Официально решение должно быть утверждено 19 мая.

Шредер занимает должность председателя совета директоров «Роснефти», а в феврале 2022 года стал кандидатом в совет директоров «Газпрома».

Ранее заместитель министра юстиции Польши Себастьян Калета предложил включить Шредера в санкционный список Европейского союза из-за его связи с Россией.

В мире,Герхард Шредер,Владимир Путин,Федеральное ведомство уголовной полиции Германии,Роснефть,Газпром,Бундестаг,ЕС,
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