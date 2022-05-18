«Вбить клин» в отношения с РФ: западные СМИ о попытках США договориться с Венесуэлой

Власти США начали обсуждать с Венесуэлой пути смягчения экономического давления вскоре после начала спецоперации РФ на Украине. РИА Новости собрал главные новости по теме договоренности Белого дома с Каракасом.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В частности, минфин США выдал американской нефтяной компании Chevron лицензию на ведение переговоров о потенциальной будущей деятельности в Венесуэле. Однако подчеркивается, что документ не предполагает возможности вступления в совместные проекты с венесуэльской нефтедобывающей компанией PDVSA на данном этапе.

Накануне агентство Associated Press, ссылаясь на неназванных американских чиновников, сообщило, что власти США могут исключить из санкционного списка родственника супруги президента Венесуэлы Карлоса Эрика Мальпика-Флореса. Они хотят на это пойти, чтобы улучшить отношения между странами.

Кроме того, венесуэльские власти объявили, что возобновили переговоры с оппозицией. Так, спикер национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес провел встречу с представителем оппонентов Херардо Блайдом. Последняя их встреча проходила в октябре 2021 года.

Как сообщили в Белом доме, если на этих переговорах будет достигнут прогресс, это может открыть возможности для двустороннего взаимодействия США с правительством президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Washington Post сообщает, что власти США стремятся «вбить клин» между Каракасом и Москвой и одновременно решить проблему высоких цен на бензин, которые в этом году поднялись из-за событий на Украине.

Кроме того, испанская газета Pais указывает на то, что позиции США и Венесуэлы сблизились после того, как Россия начала спецоперацию на Украине.