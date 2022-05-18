Молдавия заявила о намерении сохранить нейтралитет

Молдавия намерена сохранить статус нейтрального государства, заявила премьер-министр Наталья Гаврилица. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: EPA EPA

Она отметила, что нейтралитет закреплен в конституции страны и пользуется широкой поддержкой ее граждан.

Отвечая на вопрос о неприсоединении Молдавии к санкциям в отношении России, Гаврилица напомнила, что власти страны поддержали «многие заявления, осуждающие войну против Украины», и предприняли все возможные действия в соответствии с ресурсами Кишинева.

Распространение военного конфликта на территорию Молдавии Гаврилица расценила как отдаленную опасность.

Кроме того, Гаврилица назвала важным символическим шагом подачу заявки на вступление в Европейский Союз (ЕС).

«Мы понимаем, что это будет долгий путь, но мы серьезно работаем, например, над реформой правосудия. Наши граждане хотят жить в свободной, демократической и процветающей стране», — подчеркнула глава правительства.