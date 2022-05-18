Переговоры по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО затягиваются

Решение о начале переговоров по принятию Швеции в НАТО, которое ожидалось сразу после получения заявки страны, откладывается из-за позиции Турции и может быть принято в начале следующей недели. Об этом в среду сообщает агентство ТТ.

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Послы Финляндии и Швеции при НАТО Клаус Корхонен и Аксель Вернхофф в среду официально вручили генсеку альянса Йенсу Столтенбергу заявки на вступление их государств в НАТО. Источники в альянсе ранее заявляли, что сразу за официальной подачей заявок последует немедленная встреча послов стран альянса, которые, скорее всего, примут решение о начале процесса переговоров о вступлении. Но теперь такого немедленного решения не ожидается, оно может быть принято в начале следующей недели.

Сегодня послы стран НАТО собираются в штаб-квартире организации в 11:00 мск.