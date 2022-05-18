Переговоры по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО затягиваются

Решение о начале переговоров по принятию Швеции в НАТО, которое ожидалось сразу после получения заявки страны, откладывается из-за позиции Турции и может быть принято в начале следующей недели. Об этом в среду сообщает агентство ТТ.
Послы Финляндии и Швеции при НАТО Клаус Корхонен и Аксель Вернхофф в среду официально вручили генсеку альянса Йенсу Столтенбергу заявки на вступление их государств в НАТО. Источники в альянсе ранее заявляли, что сразу за официальной подачей заявок последует немедленная встреча послов стран альянса, которые, скорее всего, примут решение о начале процесса переговоров о вступлении. Но теперь такого немедленного решения не ожидается, оно может быть принято в начале следующей недели.
Сегодня послы стран НАТО собираются в штаб-квартире организации в 11:00 мск.
В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может согласиться со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО после того, как две эти страны отказались удовлетворить запрос республики на экстрадицию подозреваемых в причастности к терроризму, в частности членов Рабочей партии Курдистана, признанной Анкарой террористической организацией. Другой причиной, почему Турция не готова поддержать вступление этих стран в НАТО, Эрдоган назвал введение ограничений на поставки продукции оборонной промышленности. Президент также рекомендовал делегациям из этих двух стран не утруждать себя поездками в республику, чтобы убедить Анкару согласиться на принятие их в НАТО.