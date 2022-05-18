Евросоюз разработал спецпроект для Украины

Еврокомиссия может принять в скором времени план восстановления Украины на сотни миллиардов евро, сообщает Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на черновик документа.

Фото: David Mdzinarishvili/Reuters David Mdzinarishvili/Reuters

Отмечается, что проект под названием «Отстроить Украину», направленный на восстановление разрушенной инфраструктуры из-за военной операции России, может быть принят уже 18 мая. План рассчитан на срок более 10 лет, точная его стоимость пока неизвестна.

При этом перечисление средств будет связано с выполнением Киевом условий по проведению реформ. В частности, речь идет о борьбе с коррупцией и других реформ для приближения к стандартам Евросоюза.

Кроме того, в плане заложен принцип «сделать лучше, чем было». Сообщается, что новая инфраструктура и дома должны быть разработаны с учетом климатических требований.

Финансовый вклад Евросоюза должен будет поступить из новой программы бюджета объединения по аналогу помощи во время пандемии COVID-19.