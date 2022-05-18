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30 минут назад

Евросоюз разработал план восстановления Украины на сотни миллиардов евро

Газета.Ru

Еврокомиссия может принять в скором времени план восстановления Украины на сотни миллиардов евро, сообщает Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на черновик документа.

Евросоюз разработал спецпроект для Украины
Фото: David Mdzinarishvili/ReutersDavid Mdzinarishvili/Reuters

Отмечается, что проект под названием «Отстроить Украину», направленный на восстановление разрушенной инфраструктуры из-за военной операции России, может быть принят уже 18 мая. План рассчитан на срок более 10 лет, точная его стоимость пока неизвестна.

При этом перечисление средств будет связано с выполнением Киевом условий по проведению реформ. В частности, речь идет о борьбе с коррупцией и других реформ для приближения к стандартам Евросоюза.

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Кроме того, в плане заложен принцип «сделать лучше, чем было». Сообщается, что новая инфраструктура и дома должны быть разработаны с учетом климатических требований.

Финансовый вклад Евросоюза должен будет поступить из новой программы бюджета объединения по аналогу помощи во время пандемии COVID-19.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может позволить, чтобы у Украины закончились оружие и военная техника в критический момент военных действий в Донбассе.

В мире,Жозеп Боррель,Еврокомиссия,ЕС,
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