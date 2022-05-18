Байден не смог выговорить название США

Президент США Джо Байден не смог выговорить название страны, которую возглавляет, во время своего выступления. Об этом пишут «Известия».

Фото: Reuters Reuters

В сети разошлось видео выступления Байдена 18 мая, на котором видно, что американский президент с трудом произносить название собственной страны.

«Отраженными в сообществе Эй-Эй-Эн-Эйч…» — произнес он, после чего, улыбнувшись, попытался выкрутиться: «Ай-яй-яй-яй! Здесь, в Соединенных Штатах».

Ранее Джо Байден уже забывал, что он является президентом США, назвав себя сенатором.

Напомним, оговорки у главы Белого дома происходят регулярно. Так, он называл своего заместителя Камалу Харрис президентом США, а первую леди Мексики Беатрис Гутьеррес – президентом этой страны. Байден также перепутал украинцев с иранцами, а американцев назвал нацией иммигрантов.