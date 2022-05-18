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44 минуты назад

Байден не смог выговорить название США

Елена Прошина

Президент США Джо Байден не смог выговорить название страны, которую возглавляет, во время своего выступления. Об этом пишут «Известия».

Байден не смог выговорить название США
Фото: ReutersReuters

В сети разошлось видео выступления Байдена 18 мая, на котором видно, что американский президент с трудом произносить название собственной страны.

«Отраженными в сообществе Эй-Эй-Эн-Эйч…» — произнес он, после чего, улыбнувшись, попытался выкрутиться: «Ай-яй-яй-яй! Здесь, в Соединенных Штатах».

Ранее Джо Байден уже забывал, что он является президентом США, назвав себя сенатором.

Напомним, оговорки у главы Белого дома происходят регулярно. Так, он называл своего заместителя Камалу Харрис президентом США, а первую леди Мексики Беатрис Гутьеррес – президентом этой страны. Байден также перепутал украинцев с иранцами, а американцев назвал нацией иммигрантов.

16 мая сообщалось, что рейтинг одобрения Байдена упал до очередного минимума: всего 39% американцев одобряют его работу, 56% — не довольны. В прошлом месяце по результатам опросов четырех организаций уровень доверия президенту США составил 41%. А одна из них сообщает даже о 33%, что является антирекордом среди показателей предшественников Байдена за аналогичный период срока президентства.

В мире,Видео,Джозеф Байден,
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