В минобороны Азербайджана заявили об обстреле с территории Армении

"19 мая днем подразделения армянских вооруженных сил с позиций в направлении населенного пункта Ашагы Шорджа Басаркечярского района на государственной границе подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении села Йеллиджа Кельбаджарского района", - говорится в сообщении.

В приграничных районах Сюникской области Армении 16 ноября 2021 года произошли интенсивные бои между подразделениями Армении и Азербайджана. В связи с этими событиями министр обороны РФ Сергей Шойгу поочередно провел телефонные переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана, после чего главы оборонных ведомств двух стран приняли меры для стабилизации обстановки на границе. Ситуация нормализовалась, однако стороны периодически сообщают об инцидентах на этом направлении госграницы.