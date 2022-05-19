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53 минуты назад

В Баку заявили об обстреле с территории Армении позиций армии Азербайджана на границе

ТАССиещё 2

Минобороны Азербайджана сообщило в четверг об обстреле с территории Армении позиций вооруженных сил республики на границе двух стран.

В минобороны Азербайджана заявили об обстреле с территории Армении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"19 мая днем подразделения армянских вооруженных сил с позиций в направлении населенного пункта Ашагы Шорджа Басаркечярского района на государственной границе подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении села Йеллиджа Кельбаджарского района", - говорится в сообщении.

Как сообщили в военном ведомстве, подразделения азербайджанской армии приняли "адекватные ответные меры".

В приграничных районах Сюникской области Армении 16 ноября 2021 года произошли интенсивные бои между подразделениями Армении и Азербайджана. В связи с этими событиями министр обороны РФ Сергей Шойгу поочередно провел телефонные переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана, после чего главы оборонных ведомств двух стран приняли меры для стабилизации обстановки на границе. Ситуация нормализовалась, однако стороны периодически сообщают об инцидентах на этом направлении госграницы.

В мире,Армения и Азербайджан,Сергей Шойгу,
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