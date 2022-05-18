Украина вывозит пшеницу в ЕС, несмотря на на риск дефицита зерна

Украина под давлением стран Евросоюза вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями, несмотря на угрозу дефицита зерна в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-сотрудника одесской морской гавани.
«Ограниченная работа порта Одессы не позволяет экспортировать большую часть объемов зерновых культур морским путем. Под давлением ЕС разработан альтернативный путь через порты Рени и Измаил, откуда они уходят дальше по Дунаю. Это вопреки реальной угрозе дефицита пшеницы внутри самой Украины. Если учесть, что в этом году есть реальная перспектива срыва сбора урожая», — заявил собеседник агентства.
По его словам, до 24 февраля в одесском порту находилось более 200 тысяч тонн пшеницы. Всего перевалка зерна осуществляется на трех терминалах мощностью 250 тысяч, 110 тысяч и 200 тысяч тонн.
«Помимо пшеницы, со второй половины апреля активно начали вывозить контейнеры с товарами, которых было там больше 10 тысяч. В марте власти дали указание изъять все продовольственные грузы, которые находились в морском торговом порту», — отметил источник.
Отмечается, что ситуацией воспользовались собственники грузов и криминальные формирования, в результате чего часть грузов разворовали и стали продавать в личных интересах.