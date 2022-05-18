Госдеп США намерен «укрепить взаимопонимание» с россиянами

«У российского народа нет вражды с американским, а вот у тех, кого Вашингтон считает нашим народом, — только подобострастие к США... Конечно, желающие подобраться к американским грантам найдутся, но на общество эти люди не влияют. Почему-то в США считают, что русский народ спит и видит, как бы устроить хаос в своей стране», — отметил Бальбек.