Австралия расширила антироссийские санкции

Австралийские власти расширили ограничительные меры в отношении России, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу МВД страны.

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Санкции затронули восемь российских журналистов, государственных служащих и некоторые организации.

4 мая Австралия ввела ограничительные меры в отношении депутатов Госдумы и министров Донецкой и Луганской народных республик. А 22 апреля власти страны внесли в санкционный список имена 147 россиян. 14 апреля МВД Австралии сообщило, что власти страны ввели ограничения в отношении энергетических компаний России, а также 12 других российских предприятий.

В свою очередь Москва 7 апреля ввела персональные санкции в отношении 228 представителей руководства и парламентариев Австралии. В стоп-лист лиц, которым закрыт въезд в РФ, попали члены австралийского комитета по национальной безопасности, палаты представителей, сената и региональных законодательных собраний.