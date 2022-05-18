В США предрекли «расплату для всех» из-за санкций против России

Американское издание The American Conservative предрекло «расплату для всех» из-за введенных против России санкций. Оно отметило, что дефицит удобрений и отказ администрации СЩА наращивать добычу нефти вызовет проблемы у фермеров.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Авторы статьи подчеркнули, что нехватка зерна в мире меркнет по сравнению с недостаточностью удобрений, которые «не только решают, каким будет урожай, но и определяют мировые цены на продовольствие».

Россия является крупнейшим экспортером азотных удобрений, поэтому после введения санкций страны были вынуждены обратиться к альтернативным источникам. Президент США Джо Байден пообещал выделить 250 миллионов долларов на стимулирование внутреннего рынка, однако особенности производства синтетических удобрений вряд ли принесут моментальную пользу, пишет издание.

«Свежайший показатель американского индекса цен на удобрения — средневзвешенная цена на природный фосфорит, фосфор, калий и азот — составил 254 доллара и 97 центов, более чем вдвое выше, чем в 2021 году», — отмечается в материале.

The American Conservative приводит слова старшего экономиста Федерации американских фермеров Вероники Най. Она заявила, что химикаты и удобрения составляют наибольшую долю хозяйственных расходов, около 18 процентов от общего бюджета фермы.

Издание подчеркнуло, что возможности импорта удобрений в США ограничены, и отрасль сомневается в том, что собственное производство удастся нарастить достаточно быстро. Даже в случае возвращения поставок из России на досанкционный уровень, нет гарантий, что американские фермеры справятся со сложностями и расходами, говорится в статье.