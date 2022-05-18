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54 минуты назад

Клинтон рассказала, что Олбрайт предупреждала об опасности фашизма в США

Елена Прошина

Бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт, скончавшаяся 23 марта в возрасте 84 лет, предупреждала об опасности фашизма в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление экс-главу Госдепартамента Хиллари Клинтон, которая выступила на мероприятии в ООН, посвященном памяти политика.

Клинтон: Олбрайт предупреждала об опасности фашизма
Фото: ReutersReuters

«Она знала лучше, чем большинство других, хотела, чтобы мы знали, и написала книгу о фашизме, о том, что он может возникнуть здесь или где-либо ещё», — сказала Клинтон.

Олбрайт родилась 15 мая 1937 года в Праге, при рождении получив имя Мария Яна Корбелова. В 1949 году ее семья попросила политического убежища в США. В 20 лет Олбрайт получила американское гражданство.

Свою политическую деятельность она начала в качестве активиста Демократической партии. В 1993 году одержавший на выборах главы государства Билл Клинтон назначил Олбрайт постоянным представителем США при ООН и членом своего кабинета.

Будучи сторонницей расширения НАТО, она впервые посетила Россию в феврале 1997 года. Олбрайт стремилась убедить Москву в том, что «расширение НАТО - это нечто положительное». Одним из результатов этих переговоров стала разработка Основополагающего акта, подписанного сторонами в мае 1997 года.

В документе РФ и альянс подтвердили, что «не рассматривают друг друга как противников» и создают «механизм для консультаций, координации и совместных действий». Несмотря на это, первое после распада СССР расширение Североатлантического альянса произошло в 1999 году.

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