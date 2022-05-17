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19 минут назад

Госдеп прокомментировал нежелание Турции пускать Швецию и Финляндию в НАТО

Lenta.ru

Официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс прокомментировал нежелание Турции пускать Швецию и Финляндию в НАТО. Он пояснил, что Анкара не выступала с какими-либо требованиями в обмен на поддержку заявок стран на вступление в альянс, сообщает РИА Новости.

Госдеп прокомментировал нежелание Турции пускать Швецию и Финляндию в НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Разумеется, Турция не выдвигала каких-либо конкретных просьб или запросов», — заявил глава пресс-службы Госдепа.

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Он добавил, что в связи с разногласиями, касающимися вступления двух стран в НАТО, американский госсекретарь Энтони Блинкен проведет переговоры на площадке ООН с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что, по его мнению, вступление и интеграция Швеции и Финляндии в НАТО произойдет быстро. Это не укрепит региональную безопасность Стокгольма и Хельсинки, но приведет к потере возможности независимо определять свою дальнейшую политику, отметил он.

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