Планируемая сумма, которую Евросоюз готов предоставить Киеву , на называется. Средства планируют аккумулировать через специальный фонд, либо же через дополнительные бюджетные ассигнования. Кроме того отмечается, что из-за масштабности кредитов, которые, вероятно, будут необходимы, ЕК могут предоставить право получать финансирование для кредитов на денежном рынке.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что переговоры России и Украины, начавшиеся по просьбе Киева, обернулись стагнацией и сейчас не ведутся ни в каком формате, немалый вклад в это внесли США. Он подчеркнул, что Вашингтону «не нужен на Украине ни мир, ни мирный договор, ни успех на переговорах».