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42 минуты назад

ЕК подготовила план по финансированию восстановления Украины

Lenta.ruиещё 3

Европейская комиссия (ЕК) закончила подготовку плана по финансированию восстановления Украины, сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. Его планируют одобрить в среду, 18 мая, передает РИА Новости.

ЕК подготовила план по финансированию восстановления Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Планируемая сумма, которую Евросоюз готов предоставить Киеву, на называется. Средства планируют аккумулировать через специальный фонд, либо же через дополнительные бюджетные ассигнования. Кроме того отмечается, что из-за масштабности кредитов, которые, вероятно, будут необходимы, ЕК могут предоставить право получать финансирование для кредитов на денежном рынке.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что переговоры России и Украины, начавшиеся по просьбе Киева, обернулись стагнацией и сейчас не ведутся ни в каком формате, немалый вклад в это внесли США. Он подчеркнул, что Вашингтону «не нужен на Украине ни мир, ни мирный договор, ни успех на переговорах».

В мире,Комитет госдумы по международным делам,Еврокомиссия,ЕС,
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