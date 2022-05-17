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44 минуты назад

Макрон позвонил Зеленскому и дал обещание

Lenta.ruиещё 1

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому рассмотреть заявку Украины на членство в Евросоюз уже в этом июне, во время саммита стран-членов объединения. Об этом пишет Reuters.

Макрон позвонил Зеленскому и дал обещание
Фото: EPAEPA

Французский лидер сделал такое обещание во время звонка Зеленскому. По словам Макрона, Киев совсем скоро «станет частью европейской семьи».

При этом глава земельной группы Христианско-социального союза в бундестаге Александер Добриндт считает, что процесс вступления Украины в ЕС будет долгим и может занять десятилетия. В то же время он подчеркнул, что на данный момент Украина может получить статус государства — кандидата на вступление в ЕС.

Киев подал соответствующую заявку спустя 4 дня после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине.

В мире,Александер Добриндт,Эммануэль Макрон,Владимир Зеленский,Бундестаг,ЕС,
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