Макрон позвонил Зеленскому и дал обещание

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому рассмотреть заявку Украины на членство в Евросоюз уже в этом июне, во время саммита стран-членов объединения. Об этом пишет Reuters.

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Французский лидер сделал такое обещание во время звонка Зеленскому. По словам Макрона, Киев совсем скоро «станет частью европейской семьи».

При этом глава земельной группы Христианско-социального союза в бундестаге Александер Добриндт считает, что процесс вступления Украины в ЕС будет долгим и может занять десятилетия. В то же время он подчеркнул, что на данный момент Украина может получить статус государства — кандидата на вступление в ЕС.