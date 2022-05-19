Буш-младший в своей речи перепутал Украину и Ирак

Бывший президент США Джордж Буш по ошибке осудил «жестокое, необоснованное вторжение в Ирак» в ходе обсуждения ситуации на Украине. Об этом пишeт Dallas Morning News.
Буш также допустил словесную оплошность, упомянув президента России Владимира Путина, который, по словам Буша, якобы жестоко подавлял народное инакомыслие и «заключал в тюрьму политических оппонентов».
«Результатом является отсутствие сдержек и противовесов в России и решение одного человека начать совершенно неоправданное и жестокое вторжение в Ирак», — сказал Буш.
Публика встретила оговорку бывшего президента смехом. Буш сделал паузу на мгновение, а затем сам рассмеялся, обвинив в оговорке свой возраст. «Семьдесят пять», — добавил Буш, чем тоже рассмешил аудиторию.
Буш руководил превентивным вторжением США и их союзников в Ирак в 2003 году, которое многие критики сочли неоправданным. В последовавшей войне было убито более четырех тысяч американских военнослужащих, а также десятки тысяч иракских мирных жителей.