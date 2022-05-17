В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 63.54EUR 66.36
Войти в почту
28 минут назад

Президента Финляндии удивила реакция Путина на вступление страны в НАТО

Елена Прошина

Президент Финляндии Саули Ниинисте был удивлен спокойным тоном главы РФ Владимира Путина во время разговора в субботу, 14 апреля. Как сообщает ТАСС, об этом он рассказал в Стокгольме на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерсон.

Президента Финляндии удивила реакция Путина на вступление страны в НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Меня очень удивило, что у него очень спокойная позиция. Расслабленная и спокойная. В России решили занять спокойную позицию», — заявил он.

Ниинисте подчеркнул, что ему было интересно, примет ли Россия жесткие меры против Финляндии, однако «сейчас, похоже этого не произойдет».

«Это не означает, что мы не рассматриваем неприятные вещи, такие как гибридные угрозы», — утверждает он.

Финляндии пообещали теплый прием в НАТО

Напомним, что инициатором телефонного разговора выступила Финляндия. В ходе беседы с Путиным Ниинисте рассказал, что его страна в ближайшие дни примет решение подать заявку на членство в НАТО.

Путин назвал возможный отказ Финляндии от традиционной политики военного нейтралитета ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности нет.

В мире,Владимир Путин,НАТО,
45
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители