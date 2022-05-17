Президента Финляндии удивила реакция Путина на вступление страны в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинисте был удивлен спокойным тоном главы РФ Владимира Путина во время разговора в субботу, 14 апреля. Как сообщает ТАСС, об этом он рассказал в Стокгольме на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерсон.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Меня очень удивило, что у него очень спокойная позиция. Расслабленная и спокойная. В России решили занять спокойную позицию», — заявил он.

Ниинисте подчеркнул, что ему было интересно, примет ли Россия жесткие меры против Финляндии, однако «сейчас, похоже этого не произойдет».

«Это не означает, что мы не рассматриваем неприятные вещи, такие как гибридные угрозы», — утверждает он.

Напомним, что инициатором телефонного разговора выступила Финляндия. В ходе беседы с Путиным Ниинисте рассказал, что его страна в ближайшие дни примет решение подать заявку на членство в НАТО.