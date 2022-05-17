В Нидерландах выразили готовность обеспечить безопасность Швеции и Финляндии

Швеция и Финляндия могут рассчитывать на защиту со стороны Нидерландов и других стран Европы, пока идет рассмотрение заявок государств на вступление в НАТО. Об этом заявила глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, передает ТАСС.
Перед началом консультаций с коллегами из стран Евросоюза в Брюсселе она заявила, что европейские гарантии безопасности распространяются на Швецию и Финляндию в любом случае, поскольку они являются странами ЕС. Оллонгрен отметила, что Нидерланды уже «и так много взаимодействуют с ними», приведя в пример совместные учения армий стран. На фоне этого она выразила уверенность в том, что Нидерланды смогут «внести вклад» в обеспечение безопасности шведов и финнов, пока идет рассмотрение их заявок в НАТО.
«Возможностей более чем достаточно. Нам просто нужно вместе посмотреть, что лучше и где мы можем сделать больше», — заключила Оллонгрен.
Напомним, что Швеция и Финляндия приняли решение о подачи заявок на членство в Североатлантическом альянсе 16 и 17 мая. Они планируют направить в Брюссель соответствующие документы в ближайшее время, их ратификация потребует согласия всех 30 членов НАТО.