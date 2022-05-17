В Молдавии предложили подумать над выходом из СНГ

Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу в эфире радиостанции «Молдова» предложил руководству страны провести политическую дискуссию о том, стоит ли ей оставаться в составе СНГ. Также он призвал сравнить плюсы и минусы членства в Содружестве.
Продолжим ли быть частью этой организации или нет, я думаю, что здесь нам нужно провести политическую дискуссию. Это то, что мы должны сделать после того, как всё успокоится и российская спецоперация по демилитаризации на Украине закончится, и принять решение, потому что мы должны очень тщательно рассчитать, каковы плюсы и минусы, — заявил Гросу.
По словам политика, власти должны ориентироваться на диверсификацию рынков, а также переориентировать экспорт на европейский рынок. Гросу подчеркнул, что на сегодняшний день около 70% всех товаров Молдавия поставляет в страны Евросоюза.