В Молдавии предложили подумать над выходом из СНГ

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25 минут назад

В Молдавии обсудят вопрос членства в СНГ

News.ru

Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу в эфире радиостанции «Молдова» предложил руководству страны провести политическую дискуссию о том, стоит ли ей оставаться в составе СНГ. Также он призвал сравнить плюсы и минусы членства в Содружестве.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

Продолжим ли быть частью этой организации или нет, я думаю, что здесь нам нужно провести политическую дискуссию. Это то, что мы должны сделать после того, как всё успокоится и российская спецоперация по демилитаризации на Украине закончится, и принять решение, потому что мы должны очень тщательно рассчитать, каковы плюсы и минусы, — заявил Гросу.

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По словам политика, власти должны ориентироваться на диверсификацию рынков, а также переориентировать экспорт на европейский рынок. Гросу подчеркнул, что на сегодняшний день около 70% всех товаров Молдавия поставляет в страны Евросоюза.

В мире,Игорь Гросу,ЕС,
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