В Молдавии предложили подумать над выходом из СНГ

Продолжим ли быть частью этой организации или нет, я думаю, что здесь нам нужно провести политическую дискуссию. Это то, что мы должны сделать после того, как всё успокоится и российская спецоперация по демилитаризации на Украине закончится, и принять решение, потому что мы должны очень тщательно рассчитать, каковы плюсы и минусы, — заявил Гросу.