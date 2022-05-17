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31 минуту назад

Жители Чехии передумали помогать украинской армии

Lenta.ru

Граждане Чехии передумали помогать украинской армии, сообщает Lidovky.cz.

Граждане Чехии передумали помогать украинской армии
Фото: AFPAFP

Издание отмечает, что еще в марте сотни чехов подали прошения о пополнении рядов украинских войск, однако спустя время изменили свое решение и отозвали прошения. Из этого следует, считают авторы публикации, что заинтересованность в защите украинской стороны у жителей страны ослабла.

В частности, в комментарии изданию 40-летний житель Чехии Адам рассказал, что передумал становиться наемников после разговоров с женой, которая испугалась за него, а также за судьбу их детей.

В Министерстве обороны Чехии информацию об уменьшении числа новых прошений о зачислении в украинскую армию подтвердили. Так, из 600 поступивших заявок остались 400.

«Вообще можно сказать, что количество новых прошений в последние недели уменьшается», ― заявила пресс-секретарь оборонного ведомства Яна Зехмейстерова.

В свою очередь бывший кадровый военный Люмир Немец уточнил, что отмена прошений связана с тем, что к чехам пришло осознание всей серьезности боевых действий. Поначалу интерес был огромным, однако потом многие осознали, что это «не шутки, что идут реальные боевые действия, что люди там умирают».

Ранее чешский журналист Истван Леко предупредил, что восстановление Украины в будущем потребует от Запада финансовых жертв. При этом обозреватель напомнил, что долг стран Евросоюза достигает 92 процентов ВВП, а на отказ от российских энергоносителей в ближайшие пять лет планируется потратить 195 миллиардов евро, что сравнимо с годовым ВВП Чехии.

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