Граждане Чехии передумали помогать украинской армии, сообщает Lidovky.cz.

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Издание отмечает, что еще в марте сотни чехов подали прошения о пополнении рядов украинских войск, однако спустя время изменили свое решение и отозвали прошения. Из этого следует, считают авторы публикации, что заинтересованность в защите украинской стороны у жителей страны ослабла.

В частности, в комментарии изданию 40-летний житель Чехии Адам рассказал, что передумал становиться наемников после разговоров с женой, которая испугалась за него, а также за судьбу их детей.

В Министерстве обороны Чехии информацию об уменьшении числа новых прошений о зачислении в украинскую армию подтвердили. Так, из 600 поступивших заявок остались 400.

«Вообще можно сказать, что количество новых прошений в последние недели уменьшается», ― заявила пресс-секретарь оборонного ведомства Яна Зехмейстерова.

В свою очередь бывший кадровый военный Люмир Немец уточнил, что отмена прошений связана с тем, что к чехам пришло осознание всей серьезности боевых действий. Поначалу интерес был огромным, однако потом многие осознали, что это «не шутки, что идут реальные боевые действия, что люди там умирают».