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1 час назад

Турцию предложили исключить из НАТО

Вероника Полынина

Турцию могут исключить из НАТО из-за ее позиции по вступлению в альянс Финляндии и Швеции. Такое мнение высказал корреспондент CNN Дэвид Андельман в редакторской колонке издания.

По словам Андельмана, союзники российского президента Владимира Путина в лице премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана предоставляют ему все возможности для того, чтобы «безнаказанно продолжать свой путь на Украине или за ее пределами».

По мнению журналиста, мировому сообществу следует «играть в ту же игру, в которую Путин играет уже много лет», и обойти правила, когда нет возможности им следовать.

«В этом случае, надо сделать Орбана и Эрдогана неактуальными. Все остальные 26 членов ЕС должны просто ввести нефтяное эмбарго. А НАТО должно просто проложить путь для вступления Швеции и Финляндии», - предложил Андельман.

Андельман отметил, что разговоры об исключении Турции из НАТО ходят уже давно. Особенно активно эта тема обсуждалась три года назад, когда Анкара приобрела у России системы ПВО С-400.

При этом журналист отметил, что подобное решение может ослабить позиции Североатлантического альянса в стратегически важном регионе.

"Отказ Финляндии и Швеции от нейтралитета развязывает России руки"

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал Швеции и Финляндии «не утруждать себя» попытками убедить Анкару одобрить их заявки на вступление в НАТО. По словам Эрдогана, Турция не может сказать «да» присоединению Швеции и Финляндии к блоку.

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