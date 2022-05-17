Турцию могут исключить из НАТО из-за ее позиции по вступлению в альянс Финляндии и Швеции. Такое мнение высказал корреспондент CNN Дэвид Андельман в редакторской колонке издания.

По словам Андельмана, союзники российского президента Владимира Путина в лице премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана предоставляют ему все возможности для того, чтобы «безнаказанно продолжать свой путь на Украине или за ее пределами».

По мнению журналиста, мировому сообществу следует «играть в ту же игру, в которую Путин играет уже много лет», и обойти правила, когда нет возможности им следовать.

«В этом случае, надо сделать Орбана и Эрдогана неактуальными. Все остальные 26 членов ЕС должны просто ввести нефтяное эмбарго. А НАТО должно просто проложить путь для вступления Швеции и Финляндии», - предложил Андельман.

Андельман отметил, что разговоры об исключении Турции из НАТО ходят уже давно. Особенно активно эта тема обсуждалась три года назад, когда Анкара приобрела у России системы ПВО С-400.

При этом журналист отметил, что подобное решение может ослабить позиции Североатлантического альянса в стратегически важном регионе.