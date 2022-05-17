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1 час назад

Стало известно о возможном исключении Турции из НАТО

Lenta.ru

Турции может грозить исключение из НАТО из-за позиции властей страны по членству Финляндии и Швеции в альянсе. Об этом стало известно из материала обозревателя CNN Дэвида Андельмана.

«Уже было много мыслей об изгнании Турции из НАТО — особенно после того, как три года назад [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган купил у России российские системы ПВО С-400», — уточнил журналист.

Он добавил, что подобное решение может ослабить позиции Североатлантического альянса в стратегически важном регионе.

Андельман назвал Эрдогана «полезным другом» для российского президента Владимира Путина. По его словам, у российского главы государства достаточно союзников по всему миру, чтобы не дать западным альянсам помешать его амбициям.

Ранее Эрдоган заявил, что не одобрит членство Финляндии и Швеции в НАТО, и попросил руководство стран не обижаться на него. Он напомнил, что Хельсинки и Стокгольм активно поддерживают рабочую партию Курдистана, с которой в Турции постоянно борются.

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