В Румынии захотели реформировать «Евровидение»

Песенный конкурс «Евровидение» нуждается в реформе, чтобы на результат влияли только голоса зрителей, а не политизированные оценки жюри. Об этом заявил министр культуры Румынии Лучиан Ромашкану, пишет РИА Новости.

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В этом году на конкурсе «Евровидение», который прошел 14 мая в Турине, победила Украина. Группа Kalush Orchestra исполнила песню Stefania, посвященную матери одного из участников, и набрала в общей сложности 631 балл.

«Я хотел бы, чтобы произошла полная перезагрузка "Евровидения", возможно, на базе только голосов зрителей, потому что это политическое разделение голосов, которые мы наблюдаем годами, не имеет ничего общего с художественным исполнением. Давайте все всеми способами заявлять о необходимости фундаментальной реформы «Евровидения»», — заявил Ромашкану.

Он отметил, что изначально конкурс создавался для объединения европейских стран, однако сейчас на результаты голосования все большее влияния оказывает политическая ситуация.

Министр напомнил, что организаторы перераспределили оценки, выставленные румынским жюри, и отдали 12 баллов Украине вместо Молдавии. Ромашкану считает, что в итоге подобное вмешательство в правила конкурса вредит и конкуренции, и самой Украине.