МАГАТЭ направит вторую миссию экспертов на ЧАЭС

"Я отправляю вторую миссию на Чернобыльскую АЭС в ближайшие недели. Эксперты МАГАТЭ окажут поддержку в области радиационной защиты, безопасного обращения с отходами, ядерной безопасности и проведения мероприятий по гарантиям. Безопасность ядерных объектов Украины остается моим главным приоритетом", - сообщил Гросси в Twitter.

Гросси совершил два визита на Украину за время военной операции России. Первый раз в конце марта он посещал Южно-Украинскую АЭС. Второй раз в конце апреля он посетил Чернобыльскую атомную электростанцию, возглавив первую миссию экспертов МАГАТЭ для доставки технического оборудования, проведения измерений уровня радиации и восстановления системы мониторинга ядерных гарантий на ЧАЭС, которую российские военные удерживали в течение пяти недель до их выхода с этого объекта 31 марта. Цель миссии МАГАТЭ на Украине - предотвращение угрозы ядерного инцидента из-за военных действий. Угроза распространения радиации на Украине в настоящее время не зафиксирована.