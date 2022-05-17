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1 час назад

МАГАТЭ направит вторую миссию экспертов на ЧАЭС

ТАСС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направит вторую миссию экспертов на Чернобыльскую атомную электростанцию (ЧАЭС) на Украине. Об этом сообщил во вторник генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

МАГАТЭ направит вторую миссию экспертов на ЧАЭС
Фото: ТАССТАСС

"Я отправляю вторую миссию на Чернобыльскую АЭС в ближайшие недели. Эксперты МАГАТЭ окажут поддержку в области радиационной защиты, безопасного обращения с отходами, ядерной безопасности и проведения мероприятий по гарантиям. Безопасность ядерных объектов Украины остается моим главным приоритетом", - сообщил Гросси в Twitter.

Гросси совершил два визита на Украину за время военной операции России. Первый раз в конце марта он посещал Южно-Украинскую АЭС. Второй раз в конце апреля он посетил Чернобыльскую атомную электростанцию, возглавив первую миссию экспертов МАГАТЭ для доставки технического оборудования, проведения измерений уровня радиации и восстановления системы мониторинга ядерных гарантий на ЧАЭС, которую российские военные удерживали в течение пяти недель до их выхода с этого объекта 31 марта. Цель миссии МАГАТЭ на Украине - предотвращение угрозы ядерного инцидента из-за военных действий. Угроза распространения радиации на Украине в настоящее время не зафиксирована.

В мире,МАГАТЭ,
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