На Украине официально запретили коммунистическую партию

На Украине официально запретили деятельность Коммунистической партии. По словам министра юстиции Дениса Малюськи, ведомство получило судебное решение о запрете политсилы, передает РИА Новости.

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Глава Минюста напомнил, что в 2015 году на Украине был принят закон, запрещающий коммунистическую идеологию и символику. Однако, по его словам, это не помогло ускорить запрет Компартии — судебное решение было получено только спустя семь лет.

Согласно новому закону о запрете «пророссийских» партий, заявил Малюська, подобные дела будут рассматриваться быстрее, на рассмотрение первой инстанции и апелляцию будет отводиться всего два месяца.

14 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий деятельность «пророссийских партий», которые носят «антиукраинский характер» и деятельность которых направлена на подрыв суверенитета или территориальной целостности страны.