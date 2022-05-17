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54 минуты назад

На Украине официально запретили коммунистическую партию

Lenta.ru

На Украине официально запретили деятельность Коммунистической партии. По словам министра юстиции Дениса Малюськи, ведомство получило судебное решение о запрете политсилы, передает РИА Новости.

На Украине официально запретили коммунистическую партию
Фото: Getty ImagesGetty Images

Глава Минюста напомнил, что в 2015 году на Украине был принят закон, запрещающий коммунистическую идеологию и символику. Однако, по его словам, это не помогло ускорить запрет Компартии — судебное решение было получено только спустя семь лет.

Согласно новому закону о запрете «пророссийских» партий, заявил Малюська, подобные дела будут рассматриваться быстрее, на рассмотрение первой инстанции и апелляцию будет отводиться всего два месяца.

14 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий деятельность «пророссийских партий», которые носят «антиукраинский характер» и деятельность которых направлена на подрыв суверенитета или территориальной целостности страны.

В парламенте Украины также намерены запретить всем, кто был основателем или членом «антиукраинских партий», выдвигаться в депутаты всех уровней и президенты.

В мире,Денис Малюська,Владимир Зеленский,Верховная Рада,
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