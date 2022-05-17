Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых стороны заявили о необходимости прекращения Россией боевых действий для дипломатического решения конфликта. Об этом сообщил во вторник официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
"Канцлер сегодня вновь обсудил с Зеленским военную и гуманитарную обстановку. Они дали понять, что дипломатическое решение [конфликта] путем переговоров может быть только при незамедлительном завершении боевых действий со стороны России и выводе военнослужащих", - написал он в Twitter.
До этого Шольц и Зеленский общались по телефону 11 мая.