В Швеции подписали заявку на вступление в НАТО

Как сообщил профессор Пекинского университета иностранных языков Ван Шо в статье для китайского издания Global Times, присоединившись к НАТО, Финляндия и Швеция потеряют автономию в отношениях с Россией, это поставит обе страны перед дилеммой безопасности. В статье говорится о том, что изначально цель вступления двух скандинавских государств в НАТО — обеспечение их безопасности, но между их ожиданиями и реальностью будет расхождение. Так, по мнению газеты, страны будут выдвинуты на передовую в том случае, если назреет прямой конфликт с Россией.