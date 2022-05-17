В Швеции подписали заявку на вступление в НАТО

Глава МИД Швеции Анн Линде во вторник утром, 17 мая, подписала заявку на вступление страны в НАТО. Об этом сообщается в Twitter представительства страны в альянсе, передает РИА Новости.
«Сегодня утром глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку Швеции на вступление в НАТО», - говорится в сообщении.
15 мая Швеция и Финляндия официально приняли решение о подаче заявки на членство в НАТО. Такой шаг обусловлен военной спецоперацией России на Украине.
Премьер Швеции Магдалена Андерссон сообщила, что вступление в НАТО благоприятно скажется на безопасности страны и шведского народа.
Президент Финляндии Саули Ниинисте ранее заявил, что страна подаст заявку на членство в НАТО после слушаний в парламенте.
Как сообщил профессор Пекинского университета иностранных языков Ван Шо в статье для китайского издания Global Times, присоединившись к НАТО, Финляндия и Швеция потеряют автономию в отношениях с Россией, это поставит обе страны перед дилеммой безопасности. В статье говорится о том, что изначально цель вступления двух скандинавских государств в НАТО — обеспечение их безопасности, но между их ожиданиями и реальностью будет расхождение. Так, по мнению газеты, страны будут выдвинуты на передовую в том случае, если назреет прямой конфликт с Россией.