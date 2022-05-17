Песков назвал события в Буче "кровожадной инсценировкой"

Киев самостоятельно не смог бы провести инсценировку в Буче, ему оказывают поддержку информационные советники и пиар-компании. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник в ходе выступления на просветительском марафоне "Новые горизонты", организованном обществом "Знание".

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"Самое страшное, что мы увидели в плане этой чудовищной информационной войны, - это потоки лжи, фейки, это инсценировки порой настолько чудовищные, что человеческое сознание не может себе представить. Я имею в виду, например, мастерски кровожадно сделанную инсценировку в Буче под Киевом. Понятно, что украинские специалисты сами вряд ли могли бы так профессионально работать", - сказал он.

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"Там на них работает армия пиар-компаний, телевизионщиков, информационных советников, специалистов по ведению информационной войны", - добавил Песков.

Песков заявил, что инсценировка в Буче должна быть выведена на чистую воду, необходимо ее независимое расследование. На просьбу назвать пример самой вопиющей лжи, которая распространялась на Западе на самом высоком уровне, представитель Кремля указал на произошедшее в Буче. "Из последних месяцев это, конечно, Буча - мастерски срежиссированная инсценировка, ложь, постановка, которая была подхвачена СМИ, и которая затем была еще больше озвучена и распространена из уст различных государственных деятелей", - сказал он, добавив, что "этот процесс продолжается".

"Поэтому, конечно, необходимо беспристрастное, независимое расследование, которое всю эту ситуацию и всю эту трагедию выведет на чистую воду", - подчеркнул Песков.