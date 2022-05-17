Немцев возмутили шутки посла Украины в адрес Шольца

Интернет-пользователей из Германии возмутили оскорбительные шутки посла Украины Андрея Мельника, назвавшего канцлера ФРГ Олафа Шольца ливерной колбасой.
На днях канцлер Германии заявил, что не собирается в ближайшее время ехать в Киев после того, как власти Украины отказались принимать президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера. Посол Украины в Германии, комментируя отказ Шольца от визита, заявил, что «играть обиженную ливерную колбасу звучит не очень по-государственному». Позже Мельник опубликовал фото с ливерной колбасой, подаренной ему мясником из города Херксхайм, и написал: «Ливерная колбаса объединяет немцев и украинцев».
Немецкие пользователи твиттера сочли шутки Андрея Мельника оскорбительными и заявили, что его поведение недостойно дипломата.
«За последние четыре дня только посты с ливерной колбасой, оскорблениями немцев, информацией о числе новых подписчиков и самолюбованием. Действительно здорово, мистер "посол". И действительно вы не на своем месте»; «Я нахожу ваш "юмор" безвкусным. Каждый раз, когда я слышу "ливерная колбаса", мне вспоминается инцидент с Олафом Шольцем, и смешного тут ничего нет»; «Этот твит свидетельствует о вашем ужасном характере. Ваши соотечественники умирают и голодают неделями. Стыд вам совершенно чужд»; «Не забудьте упаковать колбасу в свой чемодан, с которым покинете Германию», - приводит РИА «Новости» подборку комментариев.
В свою очередь, Олаф Шольц, комментируя высказывания украинского посла, призвал «не придавать такое большое значение каждому слову».