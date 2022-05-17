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18 минут назад

Мировые СМИ оценили демарш Эрдогана

Вероника Полынина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал Швеции и Финляндии «не утруждать себя» попытками убедить Анкару одобрить их заявки на вступление в НАТО. По словам Эрдогана, Турция не может сказать «да» присоединению Швеции и Финляндии к блоку. О том, как отреагировали мировые СМИ на демарш Эрдогана – в подборке «Рамблера».

Мировые СМИ оценили демарш Эрдогана в НАТО
Фото: ReutersReuters

Wall Street Journal

Турецкий президент «впрыснул неопределенность» в вопрос вступления в НАТО Швеции и Финляндии, этот шаг удивил европейских лидеров.

Daily Express

Официальное возражение Турции означало бы гибель для Швеции и Финляндии, желающих вступить в НАТО. Без Турции, которая входит в организацию с 1959 года, ни для одной из них нет пути вперед, это хорошо понимают представители Швеции и Финляндии.

Washington Post

Прием Финляндии и Швеции в НАТО требует единодушной поддержки всех 30 стран-членов альянса, поэтому Турция может помешать присоединению. Однако в последние дни Стокгольм, Хельсинки и Анкара проводят переговоры, чтобы решить эти вопросы.

Independent

Назвав Швецию «рассадником» террористических организаций и обвинив Стокгольм в том, что в его парламенте есть террористы, Эрдоган заявил, что НАТО станет «местом, где сосредоточены представители террористических организаций», если эти страны присоединятся.

Guardian

Эрдоган выступает против вступления этих двух стран в альянс уже не впервые. Позиция Турции даже если она направлена на то, чтобы добиться необходимых признаний, замедлит процесс.

В мире,Реджеп Эрдоган,НАТО,
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