Мировые СМИ оценили демарш Эрдогана в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал Швеции и Финляндии «не утруждать себя» попытками убедить Анкару одобрить их заявки на вступление в НАТО. По словам Эрдогана, Турция не может сказать «да» присоединению Швеции и Финляндии к блоку. О том, как отреагировали мировые СМИ на демарш Эрдогана – в подборке «Рамблера».

Фото: Reuters Reuters

Wall Street Journal

Турецкий президент «впрыснул неопределенность» в вопрос вступления в НАТО Швеции и Финляндии, этот шаг удивил европейских лидеров.

Daily Express

Официальное возражение Турции означало бы гибель для Швеции и Финляндии, желающих вступить в НАТО. Без Турции, которая входит в организацию с 1959 года, ни для одной из них нет пути вперед, это хорошо понимают представители Швеции и Финляндии.

Washington Post

Прием Финляндии и Швеции в НАТО требует единодушной поддержки всех 30 стран-членов альянса, поэтому Турция может помешать присоединению. Однако в последние дни Стокгольм, Хельсинки и Анкара проводят переговоры, чтобы решить эти вопросы.

Independent

Назвав Швецию «рассадником» террористических организаций и обвинив Стокгольм в том, что в его парламенте есть террористы, Эрдоган заявил, что НАТО станет «местом, где сосредоточены представители террористических организаций», если эти страны присоединятся.

Guardian